Посол России прокомментировал сообщения о роли Джонсона в провокации Defender

Российский посол в Лондоне Андрей Келин прокомментировал сообщения о том, что решение о провокации британского эсминца Defender в Чёрном море принималось премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Вопрос, были ли вовлечены в это принятие решения премьер-министр и другие высшие лица правительства, — я пока не имею совершенно точных сведений на этот счёт, не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решений, особенно в военно-морской сфере, и с этим не торопился», — сказал дипломат в эфире «Соловьёв LIVE» .

Келин отметил, что если решение принималось действительно «таким образом, как об этом пишут в газетах», то это «очень серьёзно».

«Но в газетах, имейте в виду, пишут много выдумки», — подчеркнул Келин.

Как ранее сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны, окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Чёрном море принималось Борисом Джонсоном.

По информации издания, глава МИД Доминик Рааб выразил обеспокоенность в связи с планом министра обороны Бена Уоллеса направить эсминец по данному маршруту, после чего решение было передано на Даунинг-стрит.

23 июня британский корабль нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео с произошедшим.