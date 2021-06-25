Telegraph: Решение о проходе эсминца Defender в Чёрном море принял Джонсон
Согласно данным издания, глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность в связи с планом министра обороны Бена Уоллеса направить эсминец по данному маршруту.
«Решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор. Инструкции были переданы эсминцу типа 45», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждения в правительстве показали, что перед миссией «выявили риски».
Ранее ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море.