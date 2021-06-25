Telegraph: Решение о проходе эсминца Defender в Чёрном море принял Джонсон

Окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Чёрном море принималось премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Согласно данным издания, глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность в связи с планом министра обороны Бена Уоллеса направить эсминец по данному маршруту.

«Решение было передано на Даунинг-стрит, чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор. Инструкции были переданы эсминцу типа 45», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждения в правительстве показали, что перед миссией «выявили риски».

Ранее ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море.