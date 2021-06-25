Захарова высказалась о роли США в инциденте с британским эсминцем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия эсминца Британии, зашедшего в российские территориальные воды, не могли не согласовываться с США.

«Он всё-таки находился в северо-западной части черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что по сообщениям американских экспертов, в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.

По её словам, действия британского эсминца не могли не согласовываться с «большим братом».

Ранее ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море.

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