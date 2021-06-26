Байден назвал «соответствующим» приговор экс-полицейскому за убийство Флойда

Президент США Джо Байден прокомментировал приговор бывшему американскому полицейскому Дереку Шовину, осуждённому за убийство Джорджа Флойда.

«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими правилами он (приговор. — RT) кажется мне подходящим», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Ранее сообщалось, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

5 мая Шовин подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.