Байден назвал «соответствующим» приговор экс-полицейскому за убийство Флойда
«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими правилами он (приговор. — RT) кажется мне подходящим», — приводит РИА Новости слова Байдена.
Ранее сообщалось, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.
5 мая Шовин подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.