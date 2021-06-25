Суд США приговорил экс-полицейского Шовина к 22,5 года тюрьмы за убийство Флойда

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы.

«Решение не было основано на эмоциях, симпатиях или общественном мнении», — отметил судья Питер Кэхилл.

Обвинение требовало приговорить Флойда к 30 годам заключения. Адвокат Флойда Эрик Нельсон обратился к суду с просьбой смягчить приговор, отметив, что «дело находится в эпицентре политического и культурного раскола».

Темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

5 мая Шовин подал ходатайство о новом судебном разбирательстве.