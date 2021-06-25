Посол России в Британии допустил жёсткий ответ на повторные провокации

В случае повторения Британией провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender в Чёрном море, не исключено, что России придётся отвечать жёстко, рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Сейчас уже трудно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания, поэтому ещё их ухудшить каким-то образом — я не представляю. Но тем не менее если пойдёт эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придётся отвечать достаточно жёстко», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

В таком случае «ухудшение пойдёт ещё дальше», отметил он.

23 июня британский корабль нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео с произошедшим.

Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что Россия будет защищать свои границы всеми имеющимися средствами, в том числе военными.