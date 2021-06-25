Рябков: Россия будет защищать свои границы всеми средствами

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем в Чёрном море, заявил, что Россия будет защищать свои границы всеми имеющимися средствами, в том числе военными.
Рябков: Россия будет защищать свои границы всеми средствами
  • Reuters

Он отметил, что инцидент с британским эсминцем полностью противоречит нормам международного права.

«Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации, это наша граница. Её мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, включая военные», — цитирует ТАСС Рябкова.

Также замглавы МИД заявил, что США и Великобритания пытаются исказить ситуацию с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

23 июня Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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