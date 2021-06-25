В МИД заявили о попытках США и Британии исказить ситуацию с британским эсминцем

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Великобритания пытаются исказить ситуацию с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

«Обнародованный Федеральной службой безопасности России видеоряд переговоров командования нашего корабля береговой охраны и командования британского эсминца не просто расставляет все точки над «и», но полностью закрывает сюжет со злонамеренными попытками высокопоставленных лиц в Лондоне и некоторых представителей администрации США исказить суть произошедшего», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Рябков, руководство Великобритании сознательно вводит в заблуждение людей по поводу того, что произошло на самом деле с эсминцем в Чёрном море.

Ранее ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море.

23 июня Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.