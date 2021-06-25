Дроны США нанесли два авиаудара по позициям талибов в Афганистане

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Американские военные применили беспилотники для двух авиаударов по позициям «Талибана»* на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.
Дроны США нанесли два авиаудара по позициям талибов в Афганистане
  • Reuters

ВС США атаковали талибов за несколько часов перед встречей лидеров США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани, которая состоится в Белом доме.

По версии издания, среди террористов в провинциях Баглан и Кундуз есть погибшие. 

22 июня сообщалось, что боевики «Талибана» захватили пограничный посёлок Шерхан и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. За день до этого появились сообщения, что талибы заняли военную базу силовиков в афганской провинции Логар.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности напряжённостью, которая возникает в Афганистане на фоне вывода американских военных из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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