Дроны США нанесли два авиаудара по позициям талибов в Афганистане
- Reuters
ВС США атаковали талибов за несколько часов перед встречей лидеров США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани, которая состоится в Белом доме.
По версии издания, среди террористов в провинциях Баглан и Кундуз есть погибшие.
22 июня сообщалось, что боевики «Талибана» захватили пограничный посёлок Шерхан и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. За день до этого появились сообщения, что талибы заняли военную базу силовиков в афганской провинции Логар.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности напряжённостью, которая возникает в Афганистане на фоне вывода американских военных из республики.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.