Дроны США нанесли два авиаудара по позициям талибов в Афганистане

Американские военные применили беспилотники для двух авиаударов по позициям «Талибана»* на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.

ВС США атаковали талибов за несколько часов перед встречей лидеров США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани, которая состоится в Белом доме.

По версии издания, среди террористов в провинциях Баглан и Кундуз есть погибшие.

22 июня сообщалось, что боевики «Талибана» захватили пограничный посёлок Шерхан и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. За день до этого появились сообщения, что талибы заняли военную базу силовиков в афганской провинции Логар.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности напряжённостью, которая возникает в Афганистане на фоне вывода американских военных из республики.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.