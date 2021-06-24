Лавров прокомментировал реакцию НАТО и ЕС на выход России из ДОН

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Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу (ДОН), ведь первыми договор покинули Соединённые Штаты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал реакцию НАТО и ЕС на выход России из ДОН
  • РИА Новости

«Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что выход США из ДОН «имеет односторонний характер».

По словам главы МИД, действия Вашингтона «грубо нарушили баланс интересов и поставили Россию в неравное положение с точки зрения военной прозрачности».

Как подчеркнул министр, «в этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл».

«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», — добавил Лавров.

Ранее Североатлантический альянс заявил, что глубоко сожалеет о том, что Россия объявила о решении выйти из Договора по открытому небу 18 декабря.

Кроме того, сообщалось, что Евросоюз проведёт конференцию, в ходе которой изучит последствия выхода России из данного договора для безопасности объединения и его партнёров.

18 июня МИД заявил, что Россия выйдет из ДОН через шесть месяцев — 18 декабря.

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