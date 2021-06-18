Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу

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Евросоюз проведёт конференцию, в ходе которой изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу для безопасности объединения и его партнёров. Как отмечали в Москве, выход российской стороны из соглашения состоится через шесть месяцев, то есть 18 декабря.
Евросоюз изучит последствия выхода России из Договора по открытому небу
  • Pixabay

«Объявление Российской Федерацией о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление, это пагубно скажется на глобальной архитектуре контроля над вооружениями», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, Брюссель обсудит дальнейшие действия на следующей конференции стран-участников.

Как ранее заявили в МИД России, Москва призвала государства — участники ДОН созвать конференцию, чтобы рассмотреть последствия выхода страны из договора.

В Москве напомнили, что вся ответственность за развал договора лежит на Вашингтоне, который 27 мая уведомил о решении американской стороны не возвращаться в ДОН.

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