Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Таким образом, это произойдёт 18 декабря с. г. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — говорится в сообщении.
После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.