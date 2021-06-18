Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

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В российском МИД сообщили, что Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев после направления уведомления.
Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Таким образом, это произойдёт 18 декабря с. г. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — говорится в сообщении.

После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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