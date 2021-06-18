Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

В российском МИД сообщили, что Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев после направления уведомления.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Таким образом, это произойдёт 18 декабря с. г. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — говорится в сообщении.

После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.