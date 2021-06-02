Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

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Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
  • РИА Новости

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября.

В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

Ранее в МИД России назвали грубой политической ошибкой отказ Соединённых Штатов от возврата к Договору по открытому небу.

В МИД отметили, что такие действия США вновь продемонстрировали пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников.

Также замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ряд государств — участников Договора по открытому небу (ДОН) отреагировали на решение России о выходе из соглашения выдвижением претензий.

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