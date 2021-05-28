В МИД России оценили отказ США возвращаться в ДОН

В МИД России назвали грубой политической ошибкой отказ Соединённых Штатов от возврата к Договору по открытому небу (ДОН).

«27 мая Государственный департамент США уведомил МИД России о том, что в Вашингтоне принято решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Своё деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что такие действия США вновь продемонстрировали пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников.

«К сожалению, слова и дела в Вашингтоне вновь расходятся. Это относится к транспарентности в военной области, укреплять которую американцы призывают других, но при этом закрывают свою территорию от наблюдения», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона убеждена, что Вашингтон совершил ещё «одну грубую политическую ошибку» и упустил шанс «на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы» и США.

Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.

Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.

11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.