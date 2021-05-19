Рябков рассказал о претензиях ряда участников ДОН после решения России о выходе

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ряд государств — участников Договора по открытому небу (ДОН) отреагировали на решение России о выходе из соглашения выдвижением претензий.

«Что касается отношения этой группы государств к нашему решению, то оно либо обходится молчанием, по крайней мере по состоянию на данный момент, либо сводится к попытке воспроизвести в адрес России ряд надуманных и многократно опровергавшихся нами претензий относительно того, как Россия этот договор выполняла», — цитирует ТАСС Рябкова.

В среду, 19 мая, депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу.

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