Военный эксперт оценил ситуацию вокруг будущего участия США в ДОН

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Анастасия Румянцева
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепа США о том, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу (ДОН).
Военный эксперт оценил ситуацию вокруг будущего участия США в ДОН
  • РИА Новости

Эксперт отметил, что США первыми приостановили своё участие в договоре.

При этом он напомнил, что европейские страны отказались давать гарантии, что не будут делиться с Вашингтоном информацией, которую будут получать в ходе полётов.

Кроме того, Леонков подчеркнул, что Россия может принимать решения по возвращению только на равных условиях с Соединёнными Штатами. 

«То есть если США тоже вернутся, а не так, как нам ставят условия... То есть Россия должна пойти в ущерб своим суверенным и национальным интересам, а США ещё подумают, стоит возвращаться или нет. Это неконструктивная позиция», — заключил специалист.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу.

Наряду с этим он обвинил Россию в несоблюдении договора и назвал этот фактор одним из тех, которые влияют на соответствующее решение.

При этом в ведомстве призвали Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора.

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