Военный эксперт оценил ситуацию вокруг будущего участия США в ДОН
- РИА Новости
Эксперт отметил, что США первыми приостановили своё участие в договоре.
При этом он напомнил, что европейские страны отказались давать гарантии, что не будут делиться с Вашингтоном информацией, которую будут получать в ходе полётов.
Кроме того, Леонков подчеркнул, что Россия может принимать решения по возвращению только на равных условиях с Соединёнными Штатами.
«То есть если США тоже вернутся, а не так, как нам ставят условия... То есть Россия должна пойти в ущерб своим суверенным и национальным интересам, а США ещё подумают, стоит возвращаться или нет. Это неконструктивная позиция», — заключил специалист.
Ранее представитель Госдепа США заявил, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу.
Наряду с этим он обвинил Россию в несоблюдении договора и назвал этот фактор одним из тех, которые влияют на соответствующее решение.
При этом в ведомстве призвали Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора.