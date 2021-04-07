Военный эксперт оценил ситуацию вокруг будущего участия США в ДОН

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепа США о том, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу (ДОН).

Эксперт отметил, что США первыми приостановили своё участие в договоре.

При этом он напомнил, что европейские страны отказались давать гарантии, что не будут делиться с Вашингтоном информацией, которую будут получать в ходе полётов.

Кроме того, Леонков подчеркнул, что Россия может принимать решения по возвращению только на равных условиях с Соединёнными Штатами.

«То есть если США тоже вернутся, а не так, как нам ставят условия... То есть Россия должна пойти в ущерб своим суверенным и национальным интересам, а США ещё подумают, стоит возвращаться или нет. Это неконструктивная позиция», — заключил специалист.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу.

Наряду с этим он обвинил Россию в несоблюдении договора и назвал этот фактор одним из тех, которые влияют на соответствующее решение.

При этом в ведомстве призвали Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора.