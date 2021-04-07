Госдеп: США ещё не приняли решение о своём будущем участии в ДОН
- Reuters
«Решение по будущему участию США в Договоре по открытому небу не принималось. США активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с нашими союзниками и партнёрами», — сказал представитель Госдепартамента РИА Новости.
Наряду с этим он обвинил Россию в несоблюдении договора и назвал этот фактор одним из тех, которые влияют на соответствующее решение.
«По мере того как этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора», — добавил собеседник.
Россия неоднократно отвергала обвинения в несоблюдении договора.
Ранее в МИД России сообщили, что на решение ситуации с продлением Договора по открытому небу у США и союзников остаётся примерно полтора месяца.
В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает выполнять ДОН, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу.