Госдеп: США ещё не приняли решение о своём будущем участии в ДОН

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В Государственном департаменте США заявили, что Соединённые Штаты ещё не приняли решение о своём будущем участии в Договоре по открытому небу (ДОН).
Госдеп: США ещё не приняли решение о своём будущем участии в ДОН
  • Reuters

«Решение по будущему участию США в Договоре по открытому небу не принималось. США активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с нашими союзниками и партнёрами», — сказал представитель Госдепартамента РИА Новости.

Наряду с этим он обвинил Россию в несоблюдении договора и назвал этот фактор одним из тех, которые влияют на соответствующее решение.

«По мере того как этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора», — добавил собеседник.

Россия неоднократно отвергала обвинения в несоблюдении договора.

Ранее в МИД России сообщили, что на решение ситуации с продлением Договора по открытому небу у США и союзников остаётся примерно полтора месяца.

В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает выполнять ДОН, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу.

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