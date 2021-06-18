НАТО призывает Россию изменить решение о выходе из ДОН

Североатлантический альянс глубоко сожалеет о том, что Россия объявила о решении выйти из Договора по открытому небу 18 декабря. Уведомления об этом российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде, а также другим участникам соглашения.

В своём пресс-релизе НАТО заявило, что стремится к конструктивным отношениям с Россией, когда она «делает это возможным».

Кроме того, в Брюсселе призвали Москву воспользоваться оставшимся до 18 декабря временем и изменить решение о выходе из договора, а также приступить к «его полному соблюдению».

18 июня МИД России заявил, что Россия выйдет из Договора по открытому небу через шесть месяцев — 18 декабря.

В Москве напомнили, что вся ответственность за развал договора лежит на Вашингтоне, который 27 мая уведомил о решении американской стороны не возвращаться в ДОН.

В МИД подытожили, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности России, «обречены на провал». В российском ведомстве также подчеркнули: «невозможно обеспечить свою безопасность без учёта интересов безопасности России и её союзников».