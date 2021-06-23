В ВОЗ сообщили о продолжении снижения заболеваемости коронавирусом

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом снизилась на 6%, смертность — на 12%.

«Общее число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться на минувшей неделе (14 — 20 июня)», — приводит ТАСС заявление ВОЗ.

Отмечается, что по всему миру за минувшую неделю зафиксировано 2 520 684 новых случая COVID-19 и 64 075 смертей от него.

Заболеваемость понизилась в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Европе (на 6%).

Смертность снизилась в Юго-Восточной Азии (на 26%), Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%).

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и уменьшении количества летальных исходов от COVID-19.