В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире
- Reuters
«Число случаев COVID-19 снижается восьмую неделю подряд, а число смертей — седьмую неделю подряд», — написал он в Twitter-аккаунте ВОЗ.
Гебрейесус также добавил, что это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности в мире остаётся высоким.
Ранее глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых.
В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.