В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и уменьшении количества летальных исходов от COVID-19.

«Число случаев COVID-19 снижается восьмую неделю подряд, а число смертей — седьмую неделю подряд», — написал он в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности в мире остаётся высоким.

Ранее глава ВОЗ заявил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.