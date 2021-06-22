Чижов осудил кампанию по пересмотру рядом стран итогов Второй мировой войны

В последние годы ревизионизм итогов Второй мировой войны разрастался и становился целенаправленной кампанией в Евросоюзе, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов на семинаре в Европарламенте.

Дипломат напомнил, что 22 июня для граждан России и других бывших советских республик стало особой датой, днём, когда началась война, принёсшая страдания и горе в каждую семью и дом.

«Поэтому сегодняшние попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы воспринимаются в нашей стране с такой болью», — сказал Чижов.

Он отметил, что на его глазах ревизионистские устремления отдельных «не самых больших и влиятельных» стран и политиков ЕС «последовательно разрастались, оформляясь, по сути, в целенаправленную кампанию».

Апогеем этой кампании стало принятие 19 сентября 2019 года Европарламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», подчеркнул он.

Этот документ стал квинтэссенцией продвигаемых в ЕС псевдоисторических реваншистских концепций, цель которых — отождествить нацизм и коммунизм, передаёт его слова РИА Новости.

Он отметил попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны и на нацистский режим, который признан Нюрнбергским трибуналом преступным, и на Советский Союз.

Кроме того, Чижов заявил, что большинство стран Европы, в которых сносят памятники советским воинам-освободителям, остались на карте мира благодаря решающему вкладу СССР в победу антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом.

9 мая во время парада Победы российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.

Он напомнил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей.