Чижов высказался о странах, в которых сносят памятники советским воинам

Большинство стран Европы, в которых сносят памятники советским воинам-освободителям, остались на карте мира благодаря решающему вкладу СССР в победу антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом. Такое заявление сделал постпред России при ЕС Владимир Чижов во время онлайн-семинара в Брюсселе «80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз».

Как рассказал дипломат, политическими элитами ряда западных и восточноевропейских стран развязана кампания по «борьбе» с памятниками и мемориалами, которые были воздвигнуты в память о воинах-красноармейцах, погибших в боях за освобождение этих стран от нацистов.

«Показательно, что большинство из тех стран, где всё это сегодня происходит, сохранились на политической карте Европы только благодаря победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внёс именно Советский Союз», — цитирует его ТАСС.

В феврале посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в республике продолжается процесс сноса памятников Красной армии. К тому времени в стране оставалось более 100 памятников советским солдатам.

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения постамента памятника советским воинам-освободителям в городе Брно в Чехии.