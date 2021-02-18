Посол России назвал число оставшихся в Польше памятников Красной армии

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в Польше продолжается процесс сноса памятников Красной армии. К настоящему времени в стране остаётся более 100 памятников советским солдатам.

«Время от времени мы узнаём о новых памятниках, которые снесли. По данным прошлогодней инвентаризации тех объектов, которые ещё оставались, по-прежнему в стране ещё больше 100 наших памятников остаётся», — приводит ТАСС слова Андреева.

Также он отметил, что более точное число оставшихся памятников назвать сложно, поскольку ситуация постоянно меняется.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Польши надлежит бороться с осквернением памятников воинам Красной армии вместо обвинений российской стороны в манипуляциях против имиджа Варшавы.