Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Польши надлежит бороться с осквернением памятников воинам Красной армии вместо обвинений российской стороны в манипуляциях против имиджа Варшавы.
Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Если Вы заботитесь о международном образе Польши, то находите и наказывайте тех, кто оскверняет расположенные на территории страны захоронения и памятники воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма», — написала Захарова в своём Facebook.

По её словам, польские политики не раз негативно высказывались о России, в том числе по теме истории Второй мировой войны.

Ранее пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить