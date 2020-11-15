Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Польши надлежит бороться с осквернением памятников воинам Красной армии вместо обвинений российской стороны в манипуляциях против имиджа Варшавы.

«Если Вы заботитесь о международном образе Польши, то находите и наказывайте тех, кто оскверняет расположенные на территории страны захоронения и памятники воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма», — написала Захарова в своём Facebook.

По её словам, польские политики не раз негативно высказывались о России, в том числе по теме истории Второй мировой войны.

Ранее пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.