В Польше обвинили Россию в попытках испортить репутацию
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Об этом он рассказал в интервью порталу cyberdefence24.pl.
Жарин заявил, что Россия «манипулирует образом Польши», чтобы выставить её страной, «которая постоянно создаёт проблемы в Европе».
«Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — отметил Жарин.
В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».
Жарин добавил Россия пытается закрепить своё энергетическое и политическое господство в Восточной Европе.
Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал штраф Польши по делу «Северного потока — 2».