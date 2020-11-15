В Польше обвинили Россию в попытках испортить репутацию

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Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва проводит информационные кампании, направленные против Варшавы, используя для этого каналы связи на разных языках.
В Польше обвинили Россию в попытках испортить репутацию
  • Reuters
  • © Agencja Gazeta/Jakub Porzycki

Об этом он рассказал в интервью порталу cyberdefence24.pl.

Жарин заявил, что Россия «манипулирует образом Польши», чтобы выставить её страной, «которая постоянно создаёт проблемы в Европе».

«Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — отметил Жарин.

В арсенале России он выделил «разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки».

Жарин добавил Россия пытается закрепить своё энергетическое и политическое господство в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал штраф Польши по делу «Северного потока — 2».

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