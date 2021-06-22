Лавров: Россия продолжает переговоры с Венесуэлой по поставкам вооружений

Россия и Венесуэла продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений, исходя из потребностей Каракаса. Москва готова продолжать помогать республике в сфере укрепления её обороноспособности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Насчёт того, готова ли Россия продолжать оказывать Венесуэле помощь в том числе в сфере укрепления обороноспособности: мы не то что готовы, мы её никогда и не прекращали. Венесуэльской армии поставлены российские системы, продукции военного назначения. Там работают наши специалисты, которые в соответствии с контрактом регулярно проводят необходимые мероприятия по обслуживанию этой техники», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Он подтвердил, что Россия продолжает переговоры по поставкам новых партий того или иного вида оружия «в соответствии с пожеланиями венесуэльских друзей».

В марте российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.