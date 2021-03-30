Россия и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом Борисов сказал по итогам переговоров с вице-президентом по экономическим вопросам, министром нефтяной промышленности Венесуэлы Тареком эль-Айссами.

«Подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях позволит нашим странам создать необходимый базис для начала развития взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

В 2015 году главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Дельси Родригес подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.