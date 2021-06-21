Врачи рассказали об опасных симптомах индийского штамма COVID-19

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Врачи перечислили опасные симптомы, которые характерны для индийского («дельта») штамма коронавируса.
Врачи рассказали об опасных симптомах индийского штамма COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет британский таблоид Express.

Так, инфекционист Абдул Гафур из индийского города Ченнаи сообщил, что у инфицированных вариантом «дельта» часто наблюдается диарея. 

Кроме того, у людей с индийским штаммом появляется тромбообразование, провоцирующее гангрену.

По словам врачей, также больные жалуются на проблемы со слухом и серьёзные расстройства желудка.

Накануне сообщалось, что в индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1).

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