Врачи рассказали об опасных симптомах индийского штамма COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет британский таблоид Express.
Так, инфекционист Абдул Гафур из индийского города Ченнаи сообщил, что у инфицированных вариантом «дельта» часто наблюдается диарея.
Кроме того, у людей с индийским штаммом появляется тромбообразование, провоцирующее гангрену.
По словам врачей, также больные жалуются на проблемы со слухом и серьёзные расстройства желудка.
Накануне сообщалось, что в индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1).