Врачи рассказали об опасных симптомах индийского штамма COVID-19

Врачи перечислили опасные симптомы, которые характерны для индийского («дельта») штамма коронавируса.

Об этом пишет британский таблоид Express.

Так, инфекционист Абдул Гафур из индийского города Ченнаи сообщил, что у инфицированных вариантом «дельта» часто наблюдается диарея.

Кроме того, у людей с индийским штаммом появляется тромбообразование, провоцирующее гангрену.

По словам врачей, также больные жалуются на проблемы со слухом и серьёзные расстройства желудка.

Накануне сообщалось, что в индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1).