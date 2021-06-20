Антонов прокомментировал слова советника Байдена о санкциях против России

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Слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых санкций в отношении России — это не тот сигнал, которого ждали после саммита в Женеве. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов.
Антонов прокомментировал слова советника Байдена о санкциях против России
  • globallookpress.com

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что США готовят новые санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Он также отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2».

Как напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, на незаконные действия США в отношении России всегда следовал закономерный ответ.

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