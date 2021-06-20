Захарова прокомментировала сообщения из Белого дома о новых санкциях
«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток — 2» в изложении местных чиновников увязывается с Навальным», — написала она в Telegram.
По словам Захаровой, «странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели».
«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — заявила дипломат.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что США готовят новые санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
Он также отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2».
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что санкции против самой Германии существенно бы испортили отношения США и Европы в целом.