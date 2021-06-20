Захарова прокомментировала сообщения из Белого дома о новых санкциях

На незаконные действия США в отношении России всегда следовал закономерный ответ, напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала сообщения о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы.

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток — 2» в изложении местных чиновников увязывается с Навальным», — написала она в Telegram.

По словам Захаровой, «странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели».

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — заявила дипломат.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что США готовят новые санкции в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Он также отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2».

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что санкции против самой Германии существенно бы испортили отношения США и Европы в целом.