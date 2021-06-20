Эксперт объяснил планы США продолжить давление на строящие «Северный поток — 2» компании

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT намерение Вашингтона продолжать вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2».
Эксперт объяснил планы США продолжить давление на строящие «Северный поток — 2» компании
  • Reuters

«Я думаю, что подобные вещи объясняются чисто техническим моментом. Дело в том, что санкции, которые были введены против «Северного потока — 2», — это запрет на оказание услуг по строительству и запрет на финансирование. Если кто-то будет нарушать это (или те, кто уже нарушал), я думаю, что американцы имеют в виду, что такие компании, такие суда будут внесены в чёрный список. Мы видим, что периодически они его пополняют. Просто США будут и дальше следить, как продолжает достраиваться «Северный поток — 2», и если ещё какие-то суда будут принимать участие в достройке, они постепенно будут дополнять чёрный список», — пояснил аналитик.

Юшков отметил, что американцы говорят открыто о том, что в отношении строительства вводить санкции бессмысленно, поскольку они и так уже есть, но Россия их игнорирует.  

«Ничего не сделаешь с этим. Санкции, которые могли бы попытаться помешать вводить (газопровод. — RT) в эксплуатацию, это санкции были бы против самой Германии и существенно бы испортили отношения США и Европы в целом, поэтому американцы на это не пошли, они открыто об этом заявили», — заключил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2». 

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