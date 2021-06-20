Советник Байдена заявил о подготовке новых санкций против России

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США готовят новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Советник Байдена заявил о подготовке новых санкций против России
  • Reuters

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим ещё один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — сказал он в эфире CNN. Его слова приводит РИА Новости.

17 января 2021 года Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

Президент России Владимир Путин после встречи с американским лидером Байденом в Женеве отметил, что Навальный знал, что нарушает действующий в России закон, и был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания.

Также он заявил, что Навальный сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным.

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