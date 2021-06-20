Советник Байдена заявил о подготовке новых санкций против России

США готовят новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим ещё один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — сказал он в эфире CNN. Его слова приводит РИА Новости.

17 января 2021 года Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

Президент России Владимир Путин после встречи с американским лидером Байденом в Женеве отметил, что Навальный знал, что нарушает действующий в России закон, и был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания.

Также он заявил, что Навальный сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным.