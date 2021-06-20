Советник Байдена заявил о подготовке новых санкций против России
- Reuters
«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим ещё один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — сказал он в эфире CNN. Его слова приводит РИА Новости.
17 января 2021 года Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.
Президент России Владимир Путин после встречи с американским лидером Байденом в Женеве отметил, что Навальный знал, что нарушает действующий в России закон, и был обязан отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания.
Также он заявил, что Навальный сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным.