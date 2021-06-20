В Аргентине выявили первый случай «чёрной плесени» после COVID-19

В Аргентине официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «чёрная плесень» после коронавируса, сообщает Минздрав страны.

«В Национальную систему надзора за здоровьем поступило первое уведомление о случае мукормикоза, связанном с пациенткой из (провинции. — RT) Формоза, у которой был коронавирус», — сообщается в отчёте Министерства здравоохранения Аргентины.

Ею оказалась женщина 47-и лет, имеющая диагнозы артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также коронавируса.

Кроме того, расследуется ещё один вероятный случай мукормикоза, также связанный с COVID-19, у погибшего человека, проживавшего в провинции Буэнос-Айрес.

Ранее в Мексике выявили первый случай «чёрной плесени» после COVID-19.

В России ранее заявили об отсутствии угрозы «чёрной плесени».