В Японии начнут выдавать паспорта вакцинации в июле

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Власти Японии начали подготовку к выдаче паспортов вакцинации для привившихся от COVID-19. Документы планируется начать предоставлять гражданам страны в середине или в конце июля.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Рассчитываем, что сможем осуществить их реализацию (паспортов. — RT) в середине или конце июля. Планируется, что эти паспорта будут выдаваться в виде свидетельства, однако мы также изучаем возможность их распространения в цифровом формате», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина намерена начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом. 

15 июня главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал об эффективности паспортов вакцинации в вопросе контроля ситуации с COVID-19.

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