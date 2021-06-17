В Японии начнут выдавать паспорта вакцинации в июле
Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
«Рассчитываем, что сможем осуществить их реализацию (паспортов. — RT) в середине или конце июля. Планируется, что эти паспорта будут выдаваться в виде свидетельства, однако мы также изучаем возможность их распространения в цифровом формате», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина намерена начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом.
15 июня главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал об эффективности паспортов вакцинации в вопросе контроля ситуации с COVID-19.