Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля

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Украина намерена начать запуск паспортов вакцинации с 1 июля и синхронизировать этот процесс с Евросоюзом. 

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в ходе совещания под руководством главы государства Владимира Зеленского.

«Глава государства поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации». Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев достиг политической договорённости с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. 

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