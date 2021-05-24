Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля
Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в ходе совещания под руководством главы государства Владимира Зеленского.
«Глава государства поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации». Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», — говорится в сообщении офиса президента Украины.
Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев достиг политической договорённости с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.