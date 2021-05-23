Украина достигла договорённости с ЕС по признанию «паспортов вакцинации»

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Украина достигла политической договорённости с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Украина достигла договорённости с ЕС по признанию «паспортов вакцинации»
  • Reuters

«Украина и Европейский союз достигли политической договорённости о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации. Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тестах на COVID-19 и приобретённом иммунитете после болезни», — написал он в Facebook.

Шмыгаль сообщил, что распорядился разработать совместно с Еврокомиссией соответствующий сертификат на Украине.

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.

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