В Польше намерены к лету ввести сертификаты вакцинации от COVID-19
- Reuters
По его словам, 17 мая Польша заявила о готовности присоединиться к данному проекту.
«Мы заявили, что готовы присоединиться к нему до 20 мая и готовы к тестам. Консорциум должен нас к этим тестам допустить», — цитирует представителя Минздрава Польши ТАСС.
Тестирование может состояться 21 или 25 мая.
«С большой долей вероятности эти тесты будут пройдены до 1 июня, и с 1 июня Польша уже будет полностью готова работать в проекте сертификатов вакцинации», — подчеркнул он.
Ранее в Грузии сообщили о разработке паспортов вакцинации от коронавируса.
В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.
В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.