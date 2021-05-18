В Польше намерены к лету ввести сертификаты вакцинации от COVID-19

В Польше планируют к 1 июня внедрить систему сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

По его словам, 17 мая Польша заявила о готовности присоединиться к данному проекту.

«Мы заявили, что готовы присоединиться к нему до 20 мая и готовы к тестам. Консорциум должен нас к этим тестам допустить», — цитирует представителя Минздрава Польши ТАСС.

Тестирование может состояться 21 или 25 мая.

«С большой долей вероятности эти тесты будут пройдены до 1 июня, и с 1 июня Польша уже будет полностью готова работать в проекте сертификатов вакцинации», — подчеркнул он.

Ранее в Грузии сообщили о разработке паспортов вакцинации от коронавируса.

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.