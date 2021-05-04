В Грузии сообщили о разработке паспортов вакцинации от коронавируса

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В Грузии разрабатывают проект паспортов вакцинации, который предусматривает определённые льготы для привитых против коронавирусной инфекции, сообщил глава оперативного штаба координационного совета республики Георгий Гибрадзе.
В Грузии сообщили о разработке паспортов вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Активная работа ведётся в связи с разработкой зелёных паспортов, которые будут выдаваться после полного курса вакцинации... При этом формат (межведомственного координационного. — RT) совета рассматривает установление различных видов льгот для тех, кто будет проходить полный курс вакцинации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Украине заявили о договорённости о сотрудничестве с Еврокомиссией по цифровым сертификатам об иммунитете к COVID-19.

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.

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