В Грузии сообщили о разработке паспортов вакцинации от коронавируса

В Грузии разрабатывают проект паспортов вакцинации, который предусматривает определённые льготы для привитых против коронавирусной инфекции, сообщил глава оперативного штаба координационного совета республики Георгий Гибрадзе.

«Активная работа ведётся в связи с разработкой зелёных паспортов, которые будут выдаваться после полного курса вакцинации... При этом формат (межведомственного координационного. — RT) совета рассматривает установление различных видов льгот для тех, кто будет проходить полный курс вакцинации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Украине заявили о договорённости о сотрудничестве с Еврокомиссией по цифровым сертификатам об иммунитете к COVID-19.

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.