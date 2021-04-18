Украина решила сотрудничать с ЕК по паспортам об иммунитете к COVID-19

Короткая ссылка
Украина договорилась о сотрудничестве с Еврокомиссией по цифровым сертификатам об иммунитете к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина решила сотрудничать с ЕК по паспортам об иммунитете к COVID-19
  • Reuters

«Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете к COVID-19», — написал он в Facebook.

По словам Шмыгаля, соответствующее соглашение подписали вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и зампредседателя Еврокомиссии Вера Юровая.

Предполагается, что цифровой сертификат ЕС будет подтверждать вакцинацию против коронавируса, выздоровление после болезни, а также результаты тестов.

«Совместимость украинского и европейского сертификатов позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — подчеркнул премьер Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал по примеру западных стран разработать систему паспортов вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить