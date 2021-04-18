Украина решила сотрудничать с ЕК по паспортам об иммунитете к COVID-19

Украина договорилась о сотрудничестве с Еврокомиссией по цифровым сертификатам об иммунитете к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифровых сертификатов об иммунитете к COVID-19», — написал он в Facebook.

По словам Шмыгаля, соответствующее соглашение подписали вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и зампредседателя Еврокомиссии Вера Юровая.

Предполагается, что цифровой сертификат ЕС будет подтверждать вакцинацию против коронавируса, выздоровление после болезни, а также результаты тестов.

«Совместимость украинского и европейского сертификатов позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — подчеркнул премьер Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал по примеру западных стран разработать систему паспортов вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.