Зеленский призвал разработать на Украине систему паспортов вакцинации

Украине следует по примеру западных стран разработать систему паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Эти паспорта уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем, то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — приводит слова Зеленского на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 его пресс-служба.

Украинский лидер также заявил о необходимости охвата вакцинацией от коронавируса до 70% взрослого населения страны.

Ранее газета The Washington Post писала, что Белый дом совместно с американскими компаниями работает над введением сертификатов вакцинации от COVID-19.

В Еврокомиссии при этом заявили, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.