Зеленский призвал разработать на Украине систему паспортов вакцинации
- Reuters
«Эти паспорта уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем, то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей «паспортизации», — приводит слова Зеленского на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 его пресс-служба.
Украинский лидер также заявил о необходимости охвата вакцинацией от коронавируса до 70% взрослого населения страны.
Ранее газета The Washington Post писала, что Белый дом совместно с американскими компаниями работает над введением сертификатов вакцинации от COVID-19.
В Еврокомиссии при этом заявили, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.