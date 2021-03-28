WP: в Белом доме разрабатывают проект паспортов вакцинации от COVID-19

Белый дом совместно с американскими компаниями работает над введением сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена сотрудничает с частными компаниями в разработке паспортов вакцинации.

Как пишет газета, в США всё больше владельцев бизнеса заявляют, что им потребуются доказательства вакцинации, «прежде чем они снова откроют свои двери».

Отмечается, что разработкой подобных паспортов займётся Министерство здравоохранения.

Предположительно, сертификаты будут бесплатными, американцы смогут получить их в электронном виде.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.