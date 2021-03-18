Первую партию вакцины Pfizer Украина получит в апреле

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Украина получит первую партию доз вакцины от коронавируса компании Pfizer в апреле.
Первую партию вакцины Pfizer Украина получит в апреле
  • Reuters

Об этом заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

«В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что всё гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают на Украину», — приводит УНИАН его слова. 

Ранее сообщалось, что в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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