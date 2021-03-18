В Киеве с 20 марта вводится строгий карантин

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В Киеве с 20 марта по 9 апреля вводится строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В Киеве с 20 марта вводится строгий карантин
  • Reuters

«С 00:00 20 марта — то есть в ночь с пятницы на субботу — Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам нужно спасать здоровье и жизни людей! Эти ограничения мы вводим на три недели — до 9 апреля включительно», — написал он в Facebook.

В этот период будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные
залы, торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек,
зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии), а также будет запрещено проведение богослужений и массовых мероприятий.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно навынос, а парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и спортивные залы — по предварительной записи.

При этом детские сады продолжат работать, а школьники после каникул будут учиться дистанционно. Всем предприятиям и организациям рекомендовано перейти на дистанционную работу.

Городской общественный транспорт будет работать при заполняемости мест для сидения на 50%.

За последние сутки на Украине зафиксировано 15 053 новых случая инфицирования COVID-19, более 1 тыс. заболевших выявлено в Киеве.

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