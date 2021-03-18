В Киеве с 20 марта вводится строгий карантин
- Reuters
«С 00:00 20 марта — то есть в ночь с пятницы на субботу — Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам нужно спасать здоровье и жизни людей! Эти ограничения мы вводим на три недели — до 9 апреля включительно», — написал он в Facebook.
В этот период будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные
залы, торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек,
зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии), а также будет запрещено проведение богослужений и массовых мероприятий.
Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно навынос, а парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и спортивные залы — по предварительной записи.
При этом детские сады продолжат работать, а школьники после каникул будут учиться дистанционно. Всем предприятиям и организациям рекомендовано перейти на дистанционную работу.
Городской общественный транспорт будет работать при заполняемости мест для сидения на 50%.
За последние сутки на Украине зафиксировано 15 053 новых случая инфицирования COVID-19, более 1 тыс. заболевших выявлено в Киеве.