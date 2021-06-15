Проценко рассказал об эффективности паспортов вакцинации для контроля ситуации с COVID-19

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Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал об эффективности паспортов вакцинации в вопросе контроля ситуации с COVID-19.
Проценко рассказал об эффективности паспортов вакцинации для контроля ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«Я считаю, это один из инструментов, который позволит как-то контролировать ситуацию… Хотите отдыхать за рубежом — к визе паспорт (вакцинации. — RT), хотите отдыхать в России — к визе паспорт. Мне кажется, это один из нормальных инструментов, который должен как-то людей стимулировать», — отметил он.

Вместе с этим Проценко призвал людей вакцинироваться теми препаратами, которые зарегистрированы и доступны в стране. 

9 июня депутаты Европарламента утвердили введение с 1 июля в странах Евросоюза сертификатов вакцинации от COVID-19.

Более 1 млн жителей Евросоюза уже получили цифровые коронавирусные сертификаты после начала развёртывания в тестовом режиме 1 июня системы их выдачи.

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