Сенаторы США одобрили введение праздника по случаю отмены рабства в 1865 году

Палата представителей США проголосовала за введение нового федерального праздника 19 июня, посвящённого отмене рабства в стране в 1865 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект о введении 12-го федерального праздника будет направлен на подписание президенту Соединённых Штатов Джо Байдену.

«У нас мало федеральных праздников — мы отмечаем самое важное... И я не могу вспомнить более важную историческую веху, чем конец рабства в США», — заявила член палаты представителей Кэролин Мэлони.

Над законопроектом работали 60 человек.

Гражданская война в США началась 12 апреля 1861 года и, по мнению экспертов, стала самой кровопролитной за всю историю существования государства. Итогом конфликта стала отмена рабства на всей территории страны.