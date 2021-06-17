Сенаторы США одобрили введение праздника по случаю отмены рабства в 1865 году

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Палата представителей США проголосовала за введение нового федерального праздника 19 июня, посвящённого отмене рабства в стране в 1865 году.
Сенаторы США одобрили введение праздника по случаю отмены рабства в 1865 году
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект о введении 12-го федерального праздника будет направлен на подписание президенту Соединённых Штатов Джо Байдену.

«У нас мало федеральных праздников — мы отмечаем самое важное... И я не могу вспомнить более важную историческую веху, чем конец рабства в США», — заявила член палаты представителей Кэролин Мэлони.

Над законопроектом работали 60 человек.

Гражданская война в США началась 12 апреля 1861 года и, по мнению экспертов, стала самой кровопролитной за всю историю существования государства. Итогом конфликта стала отмена рабства на всей территории страны.

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