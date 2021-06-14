НАТО просит Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран
- РИА Новости
«Мы призываем Россию исключить Чехию и США из перечня «недружественных государств» и воздержаться от любых шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в документе.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Венская конвенция не запрещает называть вещи своими именами.