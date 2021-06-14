НАТО просит Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран

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Страны НАТО призвали Россию перестать обозначать Чехию и Соединённые Штаты как «недружественные государства». Такое требование содержится в итоговом коммюнике саммита альянса, который состоялся в Брюсселе.
НАТО просит Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран
  • РИА Новости

«Мы призываем Россию исключить Чехию и США из перечня «недружественных государств» и воздержаться от любых шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в документе.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Венская конвенция не запрещает называть вещи своими именами.

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