НАТО просит Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Страны НАТО призвали Россию перестать обозначать Чехию и Соединённые Штаты как «недружественные государства». Такое требование содержится в итоговом коммюнике саммита альянса, который состоялся в Брюсселе.

«Мы призываем Россию исключить Чехию и США из перечня «недружественных государств» и воздержаться от любых шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в документе.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Венская конвенция не запрещает называть вещи своими именами.