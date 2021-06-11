Time: директор ЦРУ занимался подготовкой Байдена ко встрече с Путиным

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс был ведущей фигурой в подготовке президента США Джо Байдена к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, который состоится в Женеве 16 июня. Об этом пишет Time со ссылкой на три источника.

По словам автора статьи Брайана Беннетта, в основном подготовка Байдена проходила во время ежедневного брифинга разведки.

«Ведущей фигурой там был директор ЦРУ Уильям Бёрнс, бывший посол США в Москве, который работал с госсекретарём Джеймсом Бейкером во время распада Советского Союза», — пишет журналист.

Ссылаясь на источник в администрации, Беннетт отмечает, что «Бёрнс и другие выступают за политику сдерживания действий Москвы».

«Куда бы ни пытался двигаться Путин, он должен встречать сопротивление», — цитирует издание собеседника.

Вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена 16 июня. Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

Жена Байдена отметила, что её супруг «чересчур готов» ко встрече с российским президентом.

Как отмечал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, он рассчитывает, что рано или поздно встретится с директором ЦРУ Бёрнсом.