Time: директор ЦРУ занимался подготовкой Байдена ко встрече с Путиным
- © РИА Новости / Reuters
По словам автора статьи Брайана Беннетта, в основном подготовка Байдена проходила во время ежедневного брифинга разведки.
«Ведущей фигурой там был директор ЦРУ Уильям Бёрнс, бывший посол США в Москве, который работал с госсекретарём Джеймсом Бейкером во время распада Советского Союза», — пишет журналист.
Ссылаясь на источник в администрации, Беннетт отмечает, что «Бёрнс и другие выступают за политику сдерживания действий Москвы».
«Куда бы ни пытался двигаться Путин, он должен встречать сопротивление», — цитирует издание собеседника.
Вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена 16 июня. Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.
Жена Байдена отметила, что её супруг «чересчур готов» ко встрече с российским президентом.
Как отмечал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, он рассчитывает, что рано или поздно встретится с директором ЦРУ Бёрнсом.