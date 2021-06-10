Жена Байдена оценила уровень готовности мужа ко встрече с Путиным

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Первая леди США Джилл Байден оценила готовность своего супруга, президента Соединённых Штатов Джо Байдена, ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Жена Байдена оценила уровень готовности мужа ко встрече с Путиным
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она заявила, что Байден «чересчур готов».

«О мой бог, он чересчур готов», — сказала Джилл Байден.

Уточняется, что она некоторое время поговорила с журналистами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По данным агентства, первая леди США также указала, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне в качестве американского президента.

«Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость», — сказала она.

Как ранее заявили в МИД Швейцарии, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена.

Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

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