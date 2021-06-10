Жена Байдена оценила уровень готовности мужа ко встрече с Путиным

Первая леди США Джилл Байден оценила готовность своего супруга, президента Соединённых Штатов Джо Байдена, ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она заявила, что Байден «чересчур готов».

«О мой бог, он чересчур готов», — сказала Джилл Байден.

Уточняется, что она некоторое время поговорила с журналистами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По данным агентства, первая леди США также указала, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне в качестве американского президента.

«Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость», — сказала она.

Как ранее заявили в МИД Швейцарии, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена.

Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.