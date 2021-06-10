МИД Швейцарии назвал место проведения переговоров Путина и Байдена

Вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, сообщил МИД Швейцарии.

«Знаменитая Вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня», — говорится в Twitter.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS@KremlinRussia_Epic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

Швейцарский МИД также поблагодарил Россию и США за доверие, выраженное Швейцарии как принимающей саммит стране.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден во время переговоров с Путиным будет прямолинеен в высказываниях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

Путин заявил, что рассчитывает, что встреча с Байденом пройдёт в позитивном ключе, однако не ожидает, что она приведёт к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона.