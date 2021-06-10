Псаки заявила о намерении Байдена быть откровенным на переговорах с Путиным

Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент (Байден. — RT) ... будет прямолинеен на встрече», — цитирует Интерфакс слова Псаки. По её словам, это позволит двигаться к «более стабильным и предсказуемым отношениям». 16 июня в Женеве состоится встреча Байдена с Путиным.